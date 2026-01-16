Calcio, i campionati non si fermano mai. Da stasera tornano la A e la B

Serie A, la programmazione della 21^ giornata
Venerdì 16 gennaio
- ore 20.45: Pisa-Atalanta
Sabato 17 gennaio
- ore 15.00: Udinese-Inter
- ore 18.00: Napoli-Sassuolo
- ore 20.45: Cagliari-Juventus
Domenica 18 gennaio
- ore 12.30: Parma-Genoa
- ore 15.00: Bologna-Fiorentina
- ore 18.00: Torino-Roma
- ore 20.45: Milan-Lecce
Lunedì 19 gennaio
- ore 18.30: Cremonese-Verona
- ore 20.45: Lazio-Como
SERIE B LE PARTITE DELLA20° GIORNATA
Sampdoria – Entella ( stasera ore 20:30)
Sabato
Avellino – Carrarese (ore 15:00)
Padova – Mantova (ore 15:00)
Empoli – Südtirol (ore 15:00)
Monza – Frosinone (ore 15:00)
Venezia – Catanzaro (ore 15:00)
Reggiana – Cesena (ore 17:15)
Bari – Juve Stabia (ore 19:30)
Domenica
Pescara – Modena (ore 15:00)
Palermo – Spezia (ore 17:15)
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30
Asti-Lavagnese
Biellese-Cairese
Celle V.-Gozzano
Derthona-Vado
Imperia-Club Milano
NovaRomentino-Chisola
Saluzzo-Ligorna
Sanremese-Valenzana
Varese-Sestri Levante