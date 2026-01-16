Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Sport

Calcio, i campionati non si fermano mai. Da stasera tornano la A e la B

Serie A, la programmazione della 21^ giornata

Venerdì 16 gennaio

  • ore 20.45: Pisa-Atalanta 

Sabato 17 gennaio

  • ore 15.00: Udinese-Inter
  • ore 18.00: Napoli-Sassuolo
  • ore 20.45: Cagliari-Juventus

Domenica 18 gennaio

  • ore 12.30: Parma-Genoa
  • ore 15.00: Bologna-Fiorentina
  • ore 18.00: Torino-Roma
  • ore 20.45: Milan-Lecce

Lunedì 19 gennaio

  • ore 18.30: Cremonese-Verona
  • ore 20.45: Lazio-Como

SERIE B LE PARTITE DELLA20° GIORNATA

Sampdoria – Entella ( stasera ore 20:30)

Sabato

Avellino – Carrarese (ore 15:00)

Padova – Mantova (ore 15:00)

Empoli – Südtirol (ore 15:00)

Monza – Frosinone (ore 15:00)

Venezia – Catanzaro (ore 15:00)

Reggiana – Cesena (ore 17:15)

Bari – Juve Stabia (ore 19:30)

Domenica

Pescara – Modena (ore 15:00)

Palermo – Spezia (ore 17:15)

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA, DOMENICA ORE 14.30

Asti-Lavagnese

Biellese-Cairese

Celle V.-Gozzano

Derthona-Vado

Imperia-Club Milano

NovaRomentino-Chisola

Saluzzo-Ligorna

Sanremese-Valenzana

Varese-Sestri Levante

 

 

Genova Politica

Genova, oggi il funerale dell’ex sindaco Giuseppe Pericu

Posted on Author Redazione

Si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa di S.Antonio di Boccadasse a Genova i funerali di Giuseppe Pericu ex sindaco di Genova per 10 anni dal 1997 al 2007 mancato due giorni fa all’età di 84 anni. Ieri, nella camera ardente allestita a Palazzo Tursi sono stati tantissimi i cittadini, gli amministratori, politici locali, esponenti […]
Sport

Dilettanti, la giornata di Serie D ed Eccellenza nella sintesi numerica

Posted on Author Redazione

SERIE D GIRONE E, I RISULTATI E LA CLASSIFICA DOPO LA 20° GIORNATA Albisola-Ligorna 1-1 Argentina-Finale 1-1 Massese-Savona 0-2 ForteQuerceta -Lavagnese 2-1 Rignanese-Ponsacco 2-1 Scandicci-U.Sanremo 1-3 Sestri Levante-Ghivizzano 1-1 Montecatini-Seravezza 0-1 Viareggio-San Donato Tavarnelle 3-1 CLASSIFICA   SQUADRA PT G V N P F S DR Sanremese Calcio 43 21 13 4 4 39 24 […]
Economia Genova

TECHNISUB acquisita da Mares Spa. Salvo lo storico insediamento industriale genovese

Posted on Author Redazione

 Quest’oggi la Mares Spa, azienda del gruppo Head, ha ufficializzato l’acquisizione di Technisub attraverso una procedura di acquisizione di ramo d’azienda. “È un grande risultato della dura lotta portata avanti dai lavoratori della Technisub insieme alla Fiom di Genova che ha visto oltre 70 ore di sciopero e l’occupazione dello stabilimento, dopo la quale, anche […]

