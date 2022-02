Imperia, la Guardia di Finanza confisca beni immobili a noto pregiudicato per traffico di droga

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Imperia, e diretti dal Procuratore Aggiunto, hanno effettuato una complessa indagine di natura patrimoniale che ha consentito di confiscare definitivamente, sulla base di un’ordinanza emessa dalla Sezione

Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova, due appartamenti e un box auto, riconducibili a un noto pregiudicato sanremese, ma fittiziamente intestati alla ex compagna, ai figli e alla sua attuale compagna, disponendo, per lo stesso, anche l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

per la durata di 5 anni, con l’obbligo di soggiorno nel comune di Sanremo.

Le Fiamme Gialle, tenuto conto della molteplicità di precedenti penali in capo al predetto pluripregiudicato matuziano, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Sanremo e ritenuto un soggetto connotato da profili di “pericolosità sociale” e considerato che – come previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) – si poteva ritenere che lo stesso vivesse principalmente dei proventi di attività delittuosa, nel 2021 avevano eseguito mirati accertamenti patrimoniali di prevenzione sulle posizioni reddituali degli ultimi 20 anni del pregiudicato e

delle persone a lui collegate, accertando un’effettiva importante sproporzione tra i redditi formalmente dichiarati dai soggetti esaminati ed il patrimonio ufficialmente posseduto da due donne (l’ex convivente e l’attuale compagna), individuate quali intestatarie “di comodo” dell’uomo, giungendo alla dimostrazione che le risorse

economiche utilizzate per l’acquisto dei beni immobili fossero di provenienza illecita, avendo un valore del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dai soggetti interessati, ben al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza consentivano alla Procura della Repubblica di Imperia di avanzare idonea proposta sulla scorta della quale la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova aveva

emesso, nell’ottobre 2021, un decreto di sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione dei beni immobili, stimati complessivamente in 265.000 euro, e successivamente, nel gennaio di quest’anno, ha disposto la confisca

degli stessi e la sottoposizione del pregiudicato alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per 5 anni, con obbligo di dimora nel comune di Sanremo.