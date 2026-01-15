Attualità Genova

Crans-Montana, la Regione Liguria mette a disposizione un altro farmaco sperimentale

“La Liguria mette a disposizione un altro farmaco sperimentale per il trattamento dell’infezione che arriverà oggi pomeriggio a Milano confermando, ancora una volta, la capacità del nostro Sistema sanitario regionale di rispondere con tempestività ed efficacia anche alle situazioni più complesse, dopo quanto già avvenuto con il supporto fornito dall’ospedale Villa Scassi”.

Così l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, circa la fornitura di un nuovo farmaco sperimentale da parte della Regione, dopo quello già messo a disposizione per il trattamento delle infezioni dei pazienti feriti nell’incidente avvenuto a Crans-Montana.

Il farmaco sperimentale Sulbactam-durlobactam, conosciuto con il nome commerciale Xacduro, è una combinazione antibiotica innovativa, non ancora in commercio in Italia, per trattare infezioni gravi da “Acinetobacter baumannii” resistente ai carbapenemi (CRAB): “Il farmaco è stato reso disponibile a seguito della richiesta avanzata dalla professoressa Alessandra Bandera e dal professor Giacomo Grasselli del Policlinico di Milano, che hanno chiesto di poter somministrare il trattamento per uno dei pazienti attualmente ricoverati – sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino –. Il Policlinico San Martino dispone, infatti, del farmaco sperimentale specifico per il trattamento dell’infezione da Acinetobacter baumannii e, già nel pomeriggio di oggi, il trattamento sarà messo a disposizione. Il San Martino è da sempre un centro di riferimento nazionale e internazionale per i nuovi farmaci antimicrobici e per la gestione delle infezioni più complesse”.

“Questa vicenda – conclude l’assessore Nicolò – dimostra quanto sia strategico continuare a investire sulla sanità pubblica, sulla ricerca e sulla collaborazione tra territori. La Liguria, ancora una volta, si conferma all’altezza delle sfide più difficili”.

