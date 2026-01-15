Alassio Attualità

Alassio, al via i lavori di restyling della stazione ferroviaria

Avviati i lavori di restyling alla stazione di Alassio. L’intervento, dal valore complessivo di circa 800mila euro, rientra nel piano di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana e punta a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro dello scalo alassino. Il cronoprogramma prevede il completamento delle opere entro il mese di maggio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, Rfi ha introdotto modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Ventimiglia–Genova Brignole. In particolare, il treno regionale veloce RV 3359 è cancellato nella tratta da Alassio ad Albenga. La corsa avrà origine direttamente dalla stazione di Albenga, con partenza alle ore 7.

