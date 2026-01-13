Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Scuola, da oggi al via le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027

Si aprono martedì 13 gennaio, alle ore 8 per chiudersi il 14 febbraio 2026 alle ore 20 le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

Le domande per il primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado, ovvero le “elementari” e le “medie”, dai 6 ai 14 anni) e il secondo ciclo di istruzione (secondaria di secondo grado, ovvero le scuole superiori) si presentano online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.
La modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia.

All’interno della piattaforma Unica sono disponibili informazioni dettagliate sugli istituti (“Cerca la tua scuola”) e specifiche sezioni dedicate all’orientamento, pensate per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo. Tra queste: “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.

 

