Regione Liguria, il 16 gennaio l’ufficializzazione delle nuove nomine

Il 16 gennaio sarà il giorno decisivo per conoscere la composizione della nuova giunta regionale ligure. L’ufficializzazione politica formale, invece, avverrà martedì 20 gennaio in consiglio regionale. Probabile la conferma del leghista Alessio Piana alla guida dello Sviluppo economico. Claudia Morich dovrebbe occuparsi del Bilancio, Alessandro Bozzano dovrebbe ricevere la delega alla Cultura e alle Politiche culturali.
Genova, fiamme in un soppalco: intervento dei vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco ieri sera a Genova per un incendio che si è sviluppato al 4° piano di uno stabile. Ad andare a fuoco alcuni materiali presenti in un soppalco. L’intervento dei pompieri ha permesso di mettere in sicurezza il soppalco e salvare la persona che dormiva all’interno dell’abitazione. Informazioni sull'autore del post […]
Coronavirus, Toti: “Secondo me ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e politici preoccupati che il virus finisca”
“Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politico preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Lo ha dichiarato […]
Genova, notte di pioggia intensa: allagamenti a sottopassi e piazze
Situazione di pre-allerta meteo in Liguria con allagamenti a sottopassi, piazze, garage e scantinati nel corso della notte a causa delle piogge. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, il più difficile dei quali ha riguardato il salvataggi odi un automobilista rimasto intrappolato con l’auto in un sottopasso allagato. Oltre 150/160 mm di […]