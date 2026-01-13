Regione Liguria, il 16 gennaio l’ufficializzazione delle nuove nomine

Posted on

“Ormai è un anno che lo combattiamo. E sapete che vi dico? Secondo me, soprattutto in questa fase, ci sono parecchi virologi, epidemiologi, scienziati, sedicenti esperti e qualche politico preoccupati che il virus finisca, che la gente superi la paura, e che una volta tornati a vivere ci si dimentichi di loro”. Lo ha dichiarato […]