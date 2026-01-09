Genova, pedone travolto e ucciso da un tir a Pontedecimo

Ancora un mezzo pesante che investe e uccide un pedone. E’ accaduto nel quartiere genovese di Pontedecimo dove un uomo di 54 anni è stato travolto da un camion con rimorchio mentre attraversava la strada sulle strisce. Immediato l’intervento dei soccorsi ma non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. In corso le indagini per ricostruire nei dettaglia la dinamica.
