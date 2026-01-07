Genova, non si ferma allo stop della Polizia e scappa: inseguimento concluso con uno schianto

Inseguimento la scorsa notte per le strade di Genova. Un’auto fermata ad un posto di blocco della Polizia non si è fermata ed è scattato l’inseguimento da parte degli agenti con l’auto in fuga che si è schiantata in Via Canevari. Fortunatamente, nell’incidente non si sono registrati feriti.
Ventimiglia, passeur arrestato dai Carabinieri: fermato con 7 migranti diretti in Francia
Un passeur è stato arrestato dai carabinieri a Ventimiglia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sul mezzo di targa spagnola erano nascosti 7 migranti irregolari marocchini. Insospettiti dalla posizione del mezzo – zona isolata e ricca di vegetazione – e dal numero degli occupanti, i militari hanno deciso di approfondire i controlli accertando che gli […]
Cengio, al via una nuova pagina on line con i dati dei contagi da COVID-19
Il Comune di Cengio per monitorare l’andamento dei contagi di COVID-19 e informare la popolazione ha creato una pagina con tutti i dati aggiornati dalla ASL 2 Savonese. Un sito che offre anche informazione sui contagi a livello nazionale, regionale, con infografiche e tutti i provvedimenti assunti dal Governo. Di seguito il link: https://comune.cengio.sv.it/?page_id=2841. Informazioni […]
Andora, la Protezione Civile controllerà gli ingressi nelle chiese per le celebrazioni
Il Gruppo comunale di Protezione Civile da lunedì controllerà gli ingressi alle messe in tutte le parrocchie in occasione della ripresa delle celebrazioni per far sì che venga osservato il distanziamento fisico e l’uso delle mascherine. “Con gioia ed emozione, ma anche con prudenza e rispetto tutte le regole torniamo a celebrare in presenza con […]