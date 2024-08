Genova, tenta di togliersi la vita in carcere: ragazza di 24 anni salvata in extremis

Posted on

Limitati i disagi per la cittadinanza. Servizio riattivato nella notte. I tecnici hanno gestito l’emergenza in condizioni limite a causa della pioggia incessante. Alassio. Una nottata davvero impegnativa quella dei tecnici della Sca srl. ALle 18,15 i terminali della centrale di controllo hanno segnalato una problematica sul 300 dn in Via Vigo. Immediata la segnalazione […]