Attualità Savona

Savona, la caserma dei Vigili del Fuoco aperta ai bambini il 6 gennaio

I Vigili del fuoco del Comando di Savona apriranno le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.

A partire dalle 14, i più piccoli potranno cimentarsi nel ruolo di “pompieri”, grazie all’intervento dell’Associazione Pensionati dei Vigili del fuoco con la famosissima “Pompieropoli”. I bambini potranno arrampicarsi sulla parete del “castello di manovra”, assistere a diverse simulazioni di intervento, dalla terra al mare, e infine riscaldarsi con la cioccolata calda

