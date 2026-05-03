Calcio, i risultati e le classifiche dopo le partite di oggi

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 35° GIORNATA
Pisa-Lecce 1-2
Udinese-Torino 2-0
Como-Napoli 0-0
Atalanta-Genoa 0-0
Bologna-Cagliari 0-0
Sassuolo-Milan 2-0
Juventus-Verona h 18
Inter-Parma ore 20.45
Cremonese-Lazio lunedì ore 18.30
Roma-Fiorentina lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 79; Napoli 70; Milan 67; Juventus 64, Como 62; Roma 61; Atalanta 55; Bologna, Sassuolo 49; LAzio 48; Udinese 47; Parma 42; Torino 41; Genoa 40; Cagliari, Fiorentina 37; Lecce 32; Cremonese 28; Verona 19; Pisa 18
VERONA E PISA IN SERIE B
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO L’ULTIMA GIORNATA
Club Milano-Asti 4-1
Vado-Biellese 3-2
Gozzano-Cairese 1-0
Imperia-Celle V. 0-1
Valenzana-Chisola 2-3
Saluzzo-Derthona 1-1
Ligorna-NovaRomentino 9-1
Sestri LEvante-Sanremese 0-2
Lavagnese-Varese 2-3
CLASSIFICA Vado 78; Ligorna72; Biellese 57; Varese 56; Chisola 55; Sestri Levate 54; Sanremese 49; Valenzana 45; Celle V.44; Saluzzo 43; Club Milano 42; Imperia 41; Cairese, Derthona 40; Gozzano 39; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentino 16
VADO IN SERIE D; Ligorna, Biellese, Varese, Chisola ai play off; Cairese, Derthona, Gozzano, Asti ai play out; Lavagnese, NovaRomentino in Eccellenza