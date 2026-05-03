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Genova, raduno degli Alpini: potenziata l’offerta sanitaria in città

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Per la 97^ Adunata degli Alpini, prevista a Genova nl prossimo fine settimana, è stato messo a sistema, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, un piano sanitario dedicato. È stata potenziata l’offerta di attività e servizi degli ospedali genovesi, mentre sarà garantita un’adeguata gestione dei flussi per i casi a bassa complessità clinica, orientando le necessità verso le Case della Comunità Hub e Spoke nella giornata di venerdì e verso quelle Hub, attive 7 giorni su 7 h24, durante il week end.
Gli ospedali cittadini saranno riservati in via prioritaria alla gestione dei casi di maggiore gravità o che necessitino di interventi specialistici urgenti, nell’ottica di evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere e assicurare una risposta assistenziale appropriata e tempestiva per tutte le tipologie di pazienti.
Nella parte della città interessata dall’Adunata è prevista l’attivazione di tre postazioni mediche avanzate (Posti di Trattamento Sanitario), con costante presenza di medico, infermiere e operatore 118, ubicate in piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e piazza Caricamento. Verrà inoltre disposto un ulteriore mezzo di soccorso avanzato, con medico e infermiere, nella giornata di domenica 10 maggio, in piazza della Vittoria.
 Per l’area ospedaliera è stata predisposta un’organizzazione dedicata per accogliere e gestire un potenziale aumento degli accessi. La regia dell’intera organizzazione sanitaria è affidata a una Unità di crisi predisposta per le tre giornate.
Contestualmente sono stati coinvolti i reparti di Neurochirurgia e Cardiochirurgia, con disponibilità di posti letto monitorizzati, ed è stato potenziato il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso e delle Rianimazioni, oltre al personale tecnico radiologo. Nei plessi di San Martino, Villa Scassi e Ospedale Galliera è stato predisposto un aumento della disponibilità di emocomponenti. Inoltre, sono stati organizzati posti di foresteria per il personale sanitario che avesse necessità di fermarsi nella notte tra sabato e domenica.

 Per quanto concerne l’area territoriale, sono previsti i seguenti presidi aggiuntivi a cura del 118. Ambulanze: piazza della Vittoria (2), piazza De Ferrari (2), area Porto Antico/Caricamento (2), Jean Nouvelle, Ponte Parodi, largo Zecca, Fontane Marose, Corvetto, largo Pertini, piazza Dante, San Lorenzo, via XX Settembre-Frugoni, piazza Colombo, stazione Brignole FS, corso Torino, San Lorenzo, Porto Antico (Cittadella), San Giorgio, San Nazzaro, Soziglia, San Bernardo e Sarzano. Team di soccorritori a piedi: Corvetto, piazza Labò, Maddalena/San Luca, De Ferrari 1, via XX Settembre/Fieschi, piazza Dante, via XX Settembre/Lomellini, via XX Settembre/Monumentale, via XX Settembre/Galata, piazza Colombo, stazione Brignole FS/Giardini, piazza della Vittoria (3), piazza Matteotti, San Lorenzo, San Giorgio, piazza Caricamento (2), Luzzati, Porto Antico (3), piazza Cavour. Case della Comunità: accesso per i casi a bassa complessità clinica e per i codici bianchi e verdi. Per i casi di bassa complessità clinica e per i codici bianchi e verdi dovrà essere privilegiato l’accompagnamento, su autopresentazione, verso le Case della Comunità, mentre gli ospedali cittadini si occuperanno della gestione dei casi di maggiore gravità o che necessitino di interventi specialistici urgenti, allo scopo di evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere e garantire una risposta assistenziale appropriata e tempestiva per tutte le tipologie di pazienti. Queste le Case della Comunità aperte nell’area genovese. Quelle denominate “Hub” sono aperte h24: Genova Archimede – via Archimede 30 A, Genova Assarotti (HUB), – via Assarotti 35, Genova Bolzaneto – via Pasquale Pastorino 32 (Valpolcevera), Genova Pegli (HUB) – via Pegli 41, Genova Quarto (HUB) – largo Francesco Cattanei 4 (c/o ex O.P. Quarto, Padiglioni 8-9-10), Genova Rivarolo – via Pierino Negrotto Cambiaso 62 (c/o P.O. Celesia, Padiglione Monte), Genova Sampierdarena (HUB) – via Operai 80 (Fiumara), Genova Sestri Ponente – via Soliman 7. Genova Struppa (HUB) – via Struppa 150 e Genova Voltri – piazza Bernardo e Giovanni Odicini 4.

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