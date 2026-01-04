Tregua finita, da mercoledì ripartono i cantieri sulle Autostrade liguri

Dopo la pausa natalizia riprendono i cantieri sulla rete autostradale ligure e, tra questi, entra nella fase conclusiva uno degli interventi più delicati degli ultimi anni. Dal 7 gennaio al 2 aprile 2026 sarà infatti attiva l’ultima fase dei lavori di ammodernamento della galleria Fornaci, lungo l’autostrada A10 Savona–Ventimiglia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spotorno e Savona in direzione Savona. La rimozione del cantiere è prevista prima dell’inizio delle festività pasquali, ma nel periodo indicato sono attesi disagi alla circolazione.

Lo comunicano Regione Liguria e Concessioni del Tirreno, società concessionaria della tratta, che sottolinea la necessità improrogabile dell’intervento, fondamentale per l’adeguamento dell’infrastruttura alla normativa europea in materia di sicurezza.

I lavori prevedono infatti anche la demolizione della carreggiata autostradale e non possono essere eseguiti in presenza di traffico. Per questo motivo sarà attivato uno scambio di carreggiata per tutta la durata del cantiere, con la chiusura del tunnel in direzione Savona. La concessionaria segnala la possibile formazione di accodamenti nelle fasce orarie di maggiore traffico, con ripercussioni che potranno interessare entrambe le direzioni di marcia.

La scelta del calendario dei lavori è il risultato di un tavolo tecnico coordinato dal ministero delle Infrastrutture, con il coinvolgimento di Regione Liguria, Anci, Anas e delle concessionarie, che ha portato a concentrare le lavorazioni più impattanti nei mesi a minore intensità di traffico, salvaguardando così la circolazione durante l’estate, i ponti primaverili e le festività.

Per attenuare gli effetti del cantiere, Concessioni del Tirreno metterà in campo una serie di misure gestionali e operative. È prevista la presenza di presidi mobili antincendio in prossimità della galleria aperta al traffico in doppio senso, l’impiego di mezzi speciali per la rapida rimozione di eventuali veicoli in avaria, compresi i mezzi pesanti, e la riduzione del numero di scambi di carreggiata contemporaneamente presenti lungo l’intera tratta.

Gli interventi sulla galleria opposta, ossia quella in direzione Ventimiglia, sono stati invece posticipati e verranno effettuati all’inizio del prossimo anno, da gennaio 2027, per concludersi entro la Pasqua successiva, “con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi per l’utenza”, assicurano Regione e Concessioni del Tirreno.

Parallelamente, dal 7 gennaio e fino alla fine del mese in questo 2026 proseguiranno numerosi altri interventi lungo la rete autostradale ligure. Sulla A10 sono programmati lavori di adeguamento normativo e strutturale, attività di monitoraggio e consolidamento su diversi viadotti, la riqualificazione delle barriere di sicurezza e cantieri legati al miglioramento sismico di alcune opere d’arte, con riduzioni di carreggiata in più tratti fino a Ventimiglia.

Sulla A6 Torino–Savona continueranno le attività di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico su viadotti e opere di sostegno, con cantieri attivi in particolare tra gli svincoli di Altare e Savona, oltre a un intervento di adeguamento delle barriere di sicurezza. Sulla A12 e sulle relative diramazioni sono invece previsti lavori di riqualificazione delle barriere, interventi su viadotti e svincoli e il proseguimento del potenziamento delle interconnessioni con la A15, con limitazioni al traffico e, in alcuni casi, modifiche temporanee alla viabilità di accesso ai caselli. Per la trasformazione da provvisorio a definitivo del casello di Ceparana, che si concluderà a fine febbraio, è prevista la chiusura dello svincolo in uscita da Livorno fino al 28 febbraio e di quello in entrata per Livorno fino al 30 gennaio.

Per quanto riguarda Autostrade per l’Italia, sulla A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord, oltre alla riqualificazione delle barriere tra Busalla e Ronco Scrivia. Sulla A12, dal 12 gennaio prenderanno il via i lavori di ammodernamento degli impianti nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante, mentre l’uscita per Chiavari da Livorno resterà chiusa fino al 28 febbraio per la riqualificazione delle barriere.

“La pianificazione complessiva dei cantieri – spiegano ancora in conclusione Regione e concessionario – tiene conto delle finestre di salvaguardia del traffico previste per il periodo pasquale, primaverile ed estivo, con l’obiettivo di concentrare le lavorazioni più impattanti nei mesi a minore intensità di traffico e ridurre progressivamente le interferenze sulla circolazione”.

Informazioni sull'autore del post