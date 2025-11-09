Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

Con l’arrivo del freddo scatta l’obbligo di sostituire i pneumatici estivi con quelli invernali. Il periodo di installazione va dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026. Per chi trasgredisce si rischiano multe che vanno da 422 euro a fino a 1.682 euro e può essere previsto addirittura il ritiro del libretto di circolazione fino a quando non si effettua il cambio delle gomme. In alternativa si devono avere a bordo le catene da neve.
Articoli correlati
Genova, finto tecnico narcotizza e deruba un’anziana di 80 anni: indagini in corso
Finto tecnico dei caloriferi, si è introdotto nella casa di un’anziana di 80 anni e, narcotizzatala con uno spray, le ha rubato soldi e gioielli. E’ avvenuto ieri nel quartiere genovese di Albaro. Dopo essersi ripresa ha avvisato i famigliari che hanno dato l’allarme al 112. Sul posto anche gli agenti della Scientifica che hanno […]
Pasa (CGIL Savona): “L’Amministrazione regionale della Liguria finisca questa ridicola telenovela”
“L’amministrazione regionale della Liguria finisca questa ridicola telenovela; il territorio ha bisogno di urgenti scelte politiche. Il centrodestra, dopo 9 anni di ‘governo regionale’, ha profondamente peggiorato la vita dei liguri con scelte politiche profondamente sbagliate, soprattutto su sanità, infrastrutture e politiche industriali. In questi ultimi due mesi, dall’arresto del Presidente Toti, sta dando il […]
Professioni, presidente Toti a convegno Confprofessioni: “Vostro mondo tessuto connettivo Paese, linfa vitale per futura classe dirigente”
“Il vostro mondo è importante non solo per il lavoro che svolgete ma anche perché le professioni che rappresentate costituiscono il tessuto connettivo di un Paese che in questi anni ha vissuto non solo una crisi politica ed economica ma anche una crisi di sistema, che significa una crisi di leadership, di classe dirigente, di […]