Genova, oltre 50.000 persone in piazza per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Grande successo di pubblico per il Capodanno di Genova che ieri sera, a ridosso della mezzanotte, ha portato tra piazza della Vittoria e le vie limitrofe, oltre 50.000 persone, grazie al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, organizzato dal Comune.

«È stata una splendida festa, con oltre 50.000 persone che lungo tutta la serata sono passate in piazza della Vittoria a cantare, ballare, divertirsi e festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis – Abbiamo dimostrato di saper organizzare e gestire eventi di questa grandissima portata e vorrei ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile: dai lavoratori del Comune ai tecnici che hanno allestito palco e piazza, da chi si è occupato della sicurezza a chi ha curato la pulizia. Ogni singolo lavoratore è stato fondamentale per la buona riuscita della serata. Un ringraziamento particolare agli sponsor che ci hanno aiutato a rendere possibile tutto questo e ai tanti genovesi e turisti che hanno affollato piazza della Vittoria. E grazie, naturalmente, ai Pinguini Tattici Nucleari e a tutti gli artisti, ai loro staff, ai manager che ci hanno fatto vivere una fine anno e un inizio 2026 da ricordare».

A margine del concerto, la sindaca Salis ha anche fatto visita al personale della Questura, alla centrale operativa della Polizia Locale del Matitone e alla sala emergenze del 112 all’Ospedale San Martino.

La serata di divertimento tra musica e spettacolo, presentata da Serena Garitta e Samu Mara, è stata animata a partire dalle 21.30 dal sound fresco e innovativo di Chiamamifaro, il progetto musicale della giovane Angelica Gori. Quindi, alle 22.30, il momento clou: il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, con decine di migliaia di persone che hanno cantato e ballato fino allo scoccare del nuovo anno, festeggiato sul palco con un brindisi a cui ha partecipato, insieme alla band, anche la sindaca Salis.

La performance dei Pinguini Tattici Nucleari è stata un evento straordinario, segnando la tappa conclusiva del loro tour sold out negli stadi: sarà possibile rivederli dal vivo solo nel 2027. «È stata una grande emozione vedere decine di migliaia di persone affollare la zona di piazza della Vittoria – il commento dell’assessora al Turismo e al Commercio Tiziana Beghin – Segno di un appuntamento che ha saputo attrarre l’interesse di genovesi e turisti, facendo vivere una serata in cui Genova ha confermato ancora una volta di essere una città vivace e in grado di ospitare iniziative di forte richiamo anche per chi viene da fuori, offrendo ai tanti visitatori un’esperienza accogliente che, oltre a migliorare il nostro city branding, produce benefici per tutto l’indotto commerciale. A questo proposito ci tengo a ringraziare la Camera di Commercio, presente con Genova Gourmet e i suoi bartender, coloro che hanno lavorato alla realizzazione degli eventi del Capodanno e gli sponsor: un ottimo lavoro di squadra che promuove Genova come destinazione culturale e turistica». «Una “due notti” indimenticabile, coronata da una piazza della Vittoria strapiena per il concerto dei “Pinguini”, che abbiamo organizzato con l’intento di intercettare un pubblico il più vasto possibile: un obiettivo che i numeri ci dicono di avere pienamente raggiunto – le parole del consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli – Gli eventi di questo Capodanno non vogliono essere un traguardo, ma un punto di partenza per costruire nei prossimi anni un percorso di eventi che alla qualità dell’offerta, musicale e non solo, siano capaci di affiancare la capacità di intercettare pubblici diversi per gusti, sensibilità e provenienza geografica, con importanti ricadute economiche e sociali per tutta la città. Ringrazio di cuore tutte e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione degli eventi del Capodanno, tra dipendenti del Comune di Genova, organizzatori, tecnici, lavoratrici e lavoratori, volontarie, volontari e forze dell’ordine che, con dedizione e professionalità, hanno regalato due serate di divertimento a decine di migliaia di persone».

Dopo il brindisi sul palco, alla presenza della sindaca Salis, la festa è proseguita fino alle 2.30 con una lunga sessione di suoni techno ed elettronici a cura del duo Fel (Giovanni Galvani e Alessio Lerma) insieme a Luke, prima dell’immediata pulizia della zona dei festeggiamenti a cura degli operatori di Amiu.

A precedere il “concertone” di Capodanno, la notte del 30 dicembre, il dj-set al Porto Antico con protagonista Dj Albertino, tra i più noti dj e conduttori radiofonici italiani.

Il partner istituzionale del Capodanno 2026 è stato la Camera di Commercio di Genova, presente all’evento con i marchi di eccellenza di Genova Gourmet.

