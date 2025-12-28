Genova In Primo Piano La Spezia e provincia Sport

Calcio, in campo Serie A e B: ecco com’è andata

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

Milan-Verona 3-0

Cremonese-Napoli 0-2

Bologna-Sassuolo ore 18

Atalanta-Inter ore 20.45

Roma-Genoa lunedì ore 20.45

CLASSIFICA Mila 35; Napoli 34; Inter 33; Juventus 32; Roma 30; Como 27; Bologna 25; lazio 24; Atalanta, Udinese 22; Sassuolo, Cremonese 21; Torino 20; Cagliari 18; Parma 17; Lecce 16; Genoa 14; Verona 12; Pisa 11; Fiorentina 9

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18° GIORNATA

Modena-Monza 1-2

Spezia-Pescara 2-1

Carrarese-Mantova 0-0

Catanzaro-Cesena 2-0

Empoli-Frosinone 1-1

Juve Stabia-Sud Tirol 1-0

Sampdoria-Reggiana 2-1

Venezia-Entella 1-0

Palermo-Padova 1-0

Bari-Avellino 1-1

CLASSIFICA Frosinone 38; Monza 37; Venezia 35; Palermo 33; Catanzaro, Cesena 31; Modena 29; Juve Stabia 26; Empoli 24; Padova, Avellino 22; Reggiana, Carrarese 20; Sampdoria, Spezia, Bari 17; Sud Tirol, Entella 16; Mantova 15; Pescara 13

 

 

