Calcio, in campo Serie A e B: ecco com’è andata

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
Milan-Verona 3-0
Cremonese-Napoli 0-2
Bologna-Sassuolo ore 18
Atalanta-Inter ore 20.45
Roma-Genoa lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Mila 35; Napoli 34; Inter 33; Juventus 32; Roma 30; Como 27; Bologna 25; lazio 24; Atalanta, Udinese 22; Sassuolo, Cremonese 21; Torino 20; Cagliari 18; Parma 17; Lecce 16; Genoa 14; Verona 12; Pisa 11; Fiorentina 9
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 18° GIORNATA
Modena-Monza 1-2
Spezia-Pescara 2-1
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
Empoli-Frosinone 1-1
Juve Stabia-Sud Tirol 1-0
Sampdoria-Reggiana 2-1
Venezia-Entella 1-0
Palermo-Padova 1-0
Bari-Avellino 1-1
CLASSIFICA Frosinone 38; Monza 37; Venezia 35; Palermo 33; Catanzaro, Cesena 31; Modena 29; Juve Stabia 26; Empoli 24; Padova, Avellino 22; Reggiana, Carrarese 20; Sampdoria, Spezia, Bari 17; Sud Tirol, Entella 16; Mantova 15; Pescara 13