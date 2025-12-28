Cronaca Genova

Genova, ladri svaligiano agenzia funebre: indagini in corso

Colpo di due ladri che hanno svaligiato un’agenzia funebre in Corso Europa la scorsa notte scassinando la porta di entrata. Il bottino trafugato è da quantificare. La Polizia sta effettuando le indagini del caso.

