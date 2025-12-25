Il PResidente della Regione Liguria e l’Assessore alla Sanità , Nicolò, hanno visitato i pronto soccorso del Galliera e San Martino

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai pronto soccorso degli ospedali San Martino e Galliera di Genova

Presidente e assessore hanno portato gli auguri di Regione Liguria ai pazienti e ringraziato medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell’assistenza durante il periodo delle festività natalizie