Attualità Genova

Il PResidente della Regione Liguria e l’Assessore alla Sanità , Nicolò, hanno visitato i pronto soccorso del Galliera e San Martino

Posted on Author Redazione Comment(0)
Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla sanità Massimo Nicolò hanno fatto visita ai pronto soccorso degli ospedali San Martino e Galliera di Genova
Presidente e assessore hanno portato gli auguri di Regione Liguria ai pazienti e ringraziato medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell’assistenza durante il periodo delle festività natalizie

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, individuate oltre 70 postazioni per l’esercizio dell’arte di strada nel centro città

Posted on Author Redazione

È stata approvata questo pomeriggio dalla Giunta comunale la delibera che individua le prime postazioni all’interno del perimetro del centro città per l’esercizio dell’arte di strada. Le postazioni individuate nel centro città riguardano circa 70 aree e per ognuna verrà indicata sia l’esatta ubicazione che la tipologia di “emissione” (“nessuna”, “bassa”, “media” e “alta”) in base agli […]
Attualità Finale Ligure

Finale, Suor Assunta e Suor Agnese insignite dell’onorificenza del Comune

Posted on Author Redazione

Giovedì la festa in Municipio “Una dedizione che dura da oltre 40 anni, un’amore per centinaia di piccoli finalesi, generazioni di concittadini cresciuti sotto la guida di Suor Assunta e Suor Agnese” cosi commenta Ugo Frascherelli il premio riconosciuto alle due Sorelle dell’Opera Santa Teresa del Bambin Gesù. La Giunta guidata dal Sindaco Frascherelli ha deciso di anticipare l’onorificenza concessa dal […]
Cronaca Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Meteo, allerta gialla sulla Liguria per temporali da Ponente a Levante dalla mezzanotte di venerdì

Posted on Author Redazione

l settore di Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, venerdì 16 agosto, per temporali di forte intensità. A (lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa), B (lungo la costa da Spotorno […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *