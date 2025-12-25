Attualità Genova

Genova, botti di Capodanno: allo studio nuova ordinanza

Posted on Author Redazione Comment(0)

In merito alla decisione del Tribunale amministrativo regionale di accogliere il ricorso presentato da alcune imprese del settore pirotecnico contro l’ordinanza sull’utilizzo e sulla detenzione di materiale pirotecnico in occasione delle festività natalizie e per il Capodanno, l’amministrazione comunale puntualizza che il decreto del Tar, pur non essendo stato pubblicato sul sito, è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo. Il Comune rende noto che c’è stata una comunicazione informale tra le parti ed è allo studio la predisposizione di una nuova ordinanza per Capodanno. Al momento sono in corso i controlli ordinari del periodo per il contrasto del commercio abusivo di materiale pirotecnico, insieme alle altre forze di polizia. Si ricorda, inoltre, che resta in vigore il regolamento comunale di polizia urbana che vieta l’utilizzo di petardi in presenza di altre persone.
«Avevamo predisposto quel tipo di ordinanza perché volevamo rispondere a una richiesta decennale della cittadinanza e che è arrivata non solo da chi ha animali domestici e da compagnia, ma anche da persone più sensibili e fragili che possono avere difficoltà e disagi se esposte a botti prolungati – spiega la sindaca Silvia Salis – abbiamo voluto dare un segnale: prendiamo atto dei rilievi del Tar e capiremo meglio cosa fare per il futuro con le fasi successive del ricorso, che si svilupperanno ormai dopo il periodo festivo. Intanto, nelle prossime ore lavoreremo per predisporre una nuova ordinanza. Da questa esperienza vogliamo che ne esca comunque un segnale forte per la tutela delle fasce deboli e degli amici a quattro zampe».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Savona, secondo Sinodo Diocesano indetto dal Vescovo Marino

Posted on Author Redazione

Le celebrazioni cominceranno nella Pentecoste 2020 Come proposto dal vescovo Calogero Marino nella sua prima lettera pastorale dell’ottobre 2017, sabato scorso durante la Veglia di Pentecoste è stata annunciata ufficialmente la convocazione di un sinodo diocesano per la Chiesa di Savona-Noli. Dinanzi ai numerosi fedeli raccolti nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il vicario generale don […]
Genova In Primo Piano Politica

Mario Draghi a Genova il 31 gennaio 2022

Posted on Author Redazione

Il Premier Mario Draghi sarà a Genova il 31 gennaio 2022 nell’ambito del tour “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” organizzato dal Governo, che in queste settimane sta attraversando l’Italia. Il tema saranno i contenuti e le opportunità del Pnrr. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca Genova

Genova, la chiesa di San Siro di Struppa ritrova l’acquasantiera sparita 22 anni fa

Posted on Author Redazione

Un’antica acquasantiera scomparsa 22 anni fa dalla Chiesa di San Siro di Struppa a Genova è stata recuperata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico e culturale della Liguria. L’indagine dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica della Spezia, ha avuto origine quando è stata individuata in vendita su una piattaforma di e-commerce. A metterla […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *