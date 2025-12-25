Cronaca Genova e provincia

Chiavari, esagitato colpito da una scarica di taser finisce all’ospedale

Un uomo colpito dal taser è finito al Pronto Soccorso. La polizia è stata chiamata per calmare un uomo esagitato che alla vista dei militari ha reagito in modo violento costringendo l’agente a colpirlo con il taser. L’uomo è crollato al suolo e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.
Sul posto i soccorsi medici che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Lavagna per controlli.

