Genova, minaccia con un coltello un rider per farsi consegnare il denaro ma il rider riesce a fuggire

Un rider è stato aggredito con un coltello in via Giovanni XXIII da un giovane di 18 anni armato di coltello che si è fatto consegnare l’incasso delle consegne. Il rider è riuscito a scappare e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti della polizia, che hanno avviato le ricerche nella zona.

