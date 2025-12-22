Calcio, cominciata la nuova era della Sanremese

Per la Sanremese è iniziata una nuova era. Durante la conferenza stampa sono stati presentati i nuovi ingressi in Società e confermati alcuni importanti tasselli che hanno dato un fondamentale apporto al Presidente Masu nel corso degli anni.

Presidente Masu:“Erano settimane che circolavano nomi nuovi come componenti della società. Con piacere e con onore presento Christian, Theo e Pierre, che faranno parte di questo nuovo percorso che intende portare la Sanremese nel calcio professionistico. Per 4 anni ho provato a farcela da solo ma mi sono reso conto che non potevo andare oltre”

Vice Presidente Karembeu:“Sono nato su un’isola e il calcio mi ha portato in Italia. Quando mi è stata proposta questa avventura ho pensato subito che fosse qualcosa di positivo. La passione è fondamentale, anche nella mia vita. Ho visto giocare la Sanremese, anche nel derby: partite così non sono mai facili. In Italia ho imparato tante cose, dalla grinta al catenaccio. Tutti sognano di andare su, ma serve costruire con pazienza”

Accanto a Karembeu entra in società anche Theodoros Ornithopoulos che sarà il nuovo Direttore Generale mentre Pierre Issa avrà il ruolo di Sporting Advisor e sarà una figura di raccordo fondamentale per l’area sportiva e collaborerà direttamente con Marcello Panuccio, a cui viene confermata la direzione dell’area tecnica.

Continuerà ad avere un ruolo centrale anche Andrea Bortolazzi che collaborerà a stretto contatto con Theodoros ricomprendo il ruolo di vice Direttore Generale mentre Vincenzo Stragapede proseguirà il lavoro alla guida del settore giovanile.

Tutta la società ha confermato la totale e piena fiducia verso il mister Fossati, con il quale c’è piena sintonia sul lavoro da svolgere per raggiungere gli obiettivi presenti e futuri.

Informazioni sull'autore del post