Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Capodanno da tutto esaurito in Liguria

Posted on Author Redazione Comment(0)

“I dati confermano quanto previsto: a Capodanno la Liguria va verso il sold out in tutte le strutture alberghiere della Liguria, con una media regionale di occupazione delle camere pari al 93% già al 31 dicembre. In molte località si raggiungono percentuali prossime o pari al tutto esaurito: Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Spotorno toccano il 98%, Loano e Finale Ligure raggiungono il 97%, Alassio, Varazze, Imperia e Camogli si attestano al 96%, mentre Sanremo registra il 95% di occupazione. Un quadro che conferma una diffusione molto ampia della domanda su tutto il territorio regionale”. Così l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Luca Lombardi in vista di Capodanno.

“Questo risultato positivo – prosegue Lombardi – sarà sostenuto anche dalla conferma delle prenotazioni legate al turismo di prossimità, con una forte presenza di visitatori provenienti soprattutto dalle regioni del Nord Italia, affiancata da flussi di breve e medio raggio da Francia, Svizzera e Germania, che tradizionalmente scelgono la Liguria durante le festività. In questo quadro si inserisce la campagna promozionale attualmente in corso in Piemonte e Lombardia, dedicata al periodo natalizio, pensata proprio per intercettare la domanda di soggiorni brevi e rafforzare ulteriormente i flussi verso la Liguria.

Festeggiare il nuovo anno da noi ormai è un must: i turisti scelgono la Liguria perché qui si può venire in vacanza dodici mesi all’anno. Abbiamo un clima accogliente – conclude – la possibilità di fare attività all’aria aperta anche in inverno e tanti eventi di qualità nella notte di San Silvestro, capaci di attrarre visitatori sia nelle grandi città sia nelle località costiere e nei borghi”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Torna la tradizionale sagra d'autunno alla SMS Leginese

Posted on Author Redazione

Savona/Legino. Domani e mecoledì ritorna “Ceci & cotenne” la tradizionale sagra d’autunno organizzata dalla S.M.S. Fratellanza Leginese e dal Circolo Milleluci ARCI presso la sede sociale di Via Chiabrera 4 a Savona, nel quartiere Legino. I volontari e le volontarie della S.M.S. e del Circolo prepareranno numerose specialità: ceci e cotenne, polenta, gnocchi, pollo arrosto, carne […]
Attualità Genova

Genova People Friendly, pronti dieci nuovi Baby pit stop e l’app hAPPy Family

Posted on Author Redazione

Proseguono le iniziative realizzate nell’ambito di Genova People Friendly, un progetto coordinato dall’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Genova e dall’Agenzia per la Famiglia. «Un secondo appuntamento – afferma l’Assessore alle Pari Opportunità Giorgio Viale – che, dopo le iniziative presentate a favore degli anziani, ci vede oggi lieti di promuovere due nuove azioni rivolte alle famiglie e ai più piccoli. Le […]
Attualità Genova

Regione Liguria, Formazione: 4 milioni di euro per finanziare l’inserimento lavorativo delle persone disabili

Posted on Author Redazione

Ammonta a oltre 4 milioni di euro il finanziamento approvato oggi dalla Giunta Regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, per l’inserimento lavorativo di giovani disabili. Il provvedimento, particolarmente atteso da famiglie e associazioni, consentirà di avviare nuovi corsi di formazione per 470 ragazzi con disabilità, tra i 16 e i 25 anni, individuati dalle Asl competenti. L’obiettivo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *