Calcio, risultati e classifiche dopo le gare del turno pre natalizio

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA
Lazio-Cremonese 0-0
Juventus-Roma 2-1
Cagliari-Pisa 2-2
Sassuolo-Torino 0-1
Fiorentina-Udinese ore 18
Genoa-Atalanta ore 20.45
Napoli-Parma 14 gennaio
Inter-Lecce 14 gennaio
Verona-Bologna 15 gennaio
Como-Milan 15 gennaio
CLASSIFICA Inter 33; Milan 32; Napoli 31; Roma 30; Juventus 29; Bologna 25; Como 24; Lazio 23; Sassuolo, Udinese, Cremonese 21; Torino 20; Atalanta 19; Lecce 16; Cagliari 15; Genoa, Parma 14; Verona 12; Pisa 11; Fiorentina 6
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
Cesena-Juve Stabia1-1
Frosinone-Spezia 2-1
Modena-Venezia 1-2
Monza-Carrarese 4-1
Padova-Sampdoria 1-1
Avellino-Palermo 2-2
Pescara-Reggiana 2-1
Entella-Sud Tirol 1-1
Mantova-Empoli ore 17.15
CLASSIFICA Frosinone 37; Monza 34; Venezia 32; Cesena 31; Palermo 30; Modena 29; Catanzaro 28; Juve Stabia 23; Padova 22; Avellino 21; Empoli, Reggiana 20; Carrarese 19; Sud Tirol, Entella, Bari 16; Sampdoria, Mantova, Spezia 14; Pescara 13
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA
Asti-Club Milano 1-2
Cairese-Gozzano 1-1
Celle V.-Imperia 2-2
Chisola-Valenzana 1-0
Derthona-Saluzzo 1-3
Varese-Lavagnese 1-0
Biellese-Vado 2-3
NovaRomentino-Ligorna 0-0
Sanremese-Sestri Levante 1-2
CLASSIFICA Vado 41; Ligorna 38; Chisola 34; Sestri Levante, Varese 30; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 23; Imperia 21; Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle V. 18; Gozzano 17; Sanremese, Club Milano, Asti 16; Cairese 15; NovaRomentino 12