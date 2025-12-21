Calcio, risultati e classifiche dopo le gare del turno pre natalizio

Posted on

Celle Ligure. Straordinario traguardo per Celle Ligure, che domenica 3 novembre, festeggerà il XXV anniversario di Borgo in Festa, fiera mercato con rievocazione storica, organizzata dal Consorzio Promotur. Sarà l’occasione per curiosare fra banchi di artisti e artigiani, lasciarsi tentare da eccellenze enogastronomiche liguri e di altre regioni, ammirare sbandieratori, danzatori, schermitori, artisti di strada, […]