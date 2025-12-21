Calcio, risultati e classifiche dopo le gare del turno pre natalizio

Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia Sport

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 16° GIORNATA

Lazio-Cremonese 0-0

Juventus-Roma 2-1

Cagliari-Pisa 2-2

Sassuolo-Torino 0-1

Fiorentina-Udinese ore 18

Genoa-Atalanta ore 20.45

Napoli-Parma 14 gennaio

Inter-Lecce 14 gennaio

Verona-Bologna 15 gennaio

Como-Milan 15 gennaio

CLASSIFICA Inter 33; Milan 32; Napoli 31; Roma 30; Juventus 29; Bologna 25; Como 24; Lazio 23; Sassuolo, Udinese, Cremonese 21; Torino 20; Atalanta 19; Lecce 16; Cagliari 15; Genoa, Parma 14; Verona 12; Pisa 11; Fiorentina 6

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA

Bari-Catanzaro 1-2

Cesena-Juve Stabia1-1

Frosinone-Spezia 2-1

Modena-Venezia 1-2

Monza-Carrarese 4-1

Padova-Sampdoria 1-1

Avellino-Palermo 2-2

Pescara-Reggiana 2-1

Entella-Sud Tirol 1-1

Mantova-Empoli ore 17.15

CLASSIFICA Frosinone 37; Monza 34; Venezia 32; Cesena 31; Palermo 30; Modena 29; Catanzaro 28; Juve Stabia 23; Padova 22; Avellino 21; Empoli, Reggiana 20; Carrarese 19; Sud Tirol, Entella, Bari 16; Sampdoria, Mantova, Spezia 14; Pescara 13

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA

Asti-Club Milano 1-2

Cairese-Gozzano 1-1

Celle V.-Imperia 2-2

Chisola-Valenzana 1-0

Derthona-Saluzzo 1-3

Varese-Lavagnese 1-0

Biellese-Vado 2-3

NovaRomentino-Ligorna 0-0

Sanremese-Sestri Levante 1-2

CLASSIFICA Vado 41; Ligorna 38; Chisola 34; Sestri Levante, Varese 30; Saluzzo 29; Biellese, Derthona 23; Imperia 21; Valenzana 20; Lavagnese 19; Celle V. 18; Gozzano 17; Sanremese, Club Milano, Asti 16; Cairese 15; NovaRomentino 12

