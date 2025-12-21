Agenda Cultura e Spettacoli Genova Musica

Genova, lunedì il Coro delle Voci Bianche della Fondazione Carlo Felice in concerto al Gaslini

Lunedì 22 dicembre, dalle ore 11 la Fondazione teatro Carlo Felice di Genova porta la musica del suo coro di voci bianche all’interno dell’Istituto Giannina Gaslini, in un concerto speciale dedicato al Santo Natale e pensato come gesto di vicinanza ai piccoli pazienti e a tutto il personale dell’ospedale pediatrico ligure
L’evento sarà fruibile:
▫️in presenza, con accesso dai reparti presso l’Aula Magna dell’Istituto
▫️in streaming sui canali Facebook della Regione Liguria, dell’Istituto Giannina Gaslini, delle Asl e degli ospedali della Liguria

