Tredicenne ligure cambia sesso: lo Stato lo riconosce

Posted on

Dal primo di luglio lo spazio di accesso alla spiaggia libera di Marinella, sito nei pressi del plesso scolastico e dedicato da anni alle persone con disabilità, sarà aperto e fruibile. Grazie al Distretto Socio Sanitario 19 e all’Istituto Scolastico ISA 13, che concluderà le sue attività didattiche il 30 giugno, è stata anche concordata […]