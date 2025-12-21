Attualità In Primo Piano

Tredicenne ligure cambia sesso: lo Stato lo riconosce

Riattribuito,su richiesta dei genitori, il sesso anagrafico per un 13enne che vive in Liguria. Una ragazza diventata ragazzo. E’ il più giovane d’Italia a fare il percorso di transizione di genere da femminile a maschile. L’iter cominciò nel 2021: nato con un corpo femminile che non gli apparteneva Sarebbe stata la sorella gemella a intuire per prima che “lei” cresceva sviluppando tratti di mascolinità. La sentenza del tribunale  ha disposto la rettifica dell’atto di nascita.

