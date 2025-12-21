Calcio, il Genoa chiude il 2025 al “Ferraris” contro l’Atalanta

Daniele De Rossi ha promesso che il Genoa che affronterà questa sera l’Atalanta alle 20.45 non sarà quello visto in Coppa Italia, umiliato 4-0 dai nerazzurri. Con questa promessa i rossoblu si apprestano a disputare l’ultimo impegno casalingo del 2025 contro la formazione bergamasca che, da quando Palladino è subentrato a Juric, ha cambiato passo tanto in campionato quanto in Coppa anche se in trasferta la squadra nerazzurra ha raccolto solo 6 punti vincendo solo a Torino, sponda granata e perdendo le ultime tre gare esterne consecutive. Nel Genoa assente Ostigaard ed Ellertson, lunga la lista delle assenze nell’Atalanta: Palladino, infatti, perde Kossounou e Lookman volati in Coppa d’Africa oltre agli infortunati Bellanova, Pasalic, Djimsiti e Bakker.

Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Otoa; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Yhorsby, Martin; Vitinha, Colombo

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson; De Ketelaere, Maldini; Scamacca

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 24 (ultima nel dicembre 2018, 3-1)

Pareggi : 13

Vittorie Atalanta: 13 (ultima nel maggio 2025, 2-3)

