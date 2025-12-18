Vento con raffiche oltre i 130 km/h in Liguria e brusco calo delle temperature. E’ questo lo scenario che interessa la nostra regione. Per quanto riguarda i venti il record è stato toccato a Borzonasca con 130 km orari, a Sori si sono raggiunti i 116 km orari. A Casoni di Suvero, nel comune di […]
In seguito all'incidente di ieri in cui a causa di uno scontro tra un camion e un'auto era stato danneggiato l'impianto antincendio, il tratto tra Villanova d'Albenga e Alassio è temporaneamente chiuso per consentire i lavori di ripristino.
Ha gravemente danneggiato il tetto della Parrocchia di San Lorenzo a Cairo Montenotte il violento incendio che è in via di spegnimento dal primo pomeriggio di oggi. Sono ben sette le squadre dei Vigili del fuoco coinvolte nelle difficili operazioni. Sul posto i mezzi dei pompieri di Savona, Cairo, Ceva e Carmagnola tutte dotate di […]