Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano

Maltempo, in Liguria raffiche fino a 130 km/h

Posted on Author Redazione

Vento con raffiche oltre i 130 km/h in Liguria e brusco calo delle temperature. E’ questo lo scenario che interessa la nostra regione. Per quanto riguarda i venti il record è stato toccato a Borzonasca con 130 km orari, a Sori si sono raggiunti i 116 km orari. A Casoni di Suvero, nel comune di […]
Alassio Cronaca

Aurelia bis, chiuso temporaneamente il tratto Villanova d’Albenga-Alassio

Posted on Author Redazione

In seguito all’incidente di ieri in cui a causa di uno scontro tra un camion e un’auto era stato danneggiato l’impianto antincendio, il tratto tra Villanova d’Albenga e Alassio è temporaneamente chiuso per consentire i lavori di ripristino.     Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cairo Montenotte Cronaca In Primo Piano

Cairo, un incendio danneggia il tetto della chiesa di San Lorenzo

Posted on Author Redazione

Ha gravemente danneggiato il tetto della Parrocchia di San Lorenzo a Cairo Montenotte il violento incendio che è in via di spegnimento dal primo pomeriggio di oggi. Sono ben sette le squadre dei Vigili del fuoco coinvolte nelle difficili operazioni. Sul posto i mezzi dei pompieri di Savona, Cairo, Ceva e Carmagnola tutte dotate di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *