Genova, si fingeva volontaria per raccogliere fondi: 46enne denunciata per truffa

La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 46 anni, non residente in Liguria, con l’accusa di truffa.

Nella mattinata di mercoledì gli agenti sono intervenuti vicino all’ingresso dell’ospedale Galliera, dopo una segnalazione di un cittadino che riteneva di essere stato raggirato: poco prima aveva infatti donato 20 euro alla donna, che si era presentata come volontaria di un ente benefico. Dopo aver fatto alcune ricerche su Internet, l’uomo ha poi scoperto che in rete non c’era alcuna informazione sulla società.

Gli agenti hanno sùbito rintracciato la 46enne, rilevando che fosse munita di tesserino di riconoscimento ma non di autorizzazione per la raccolta fondi. Tutti i riferimenti all’associazione benefica, numeri di telefono e siti web, scritti sul tesserino e sul materiale informativo che la “volontaria” distribuiva, erano inesistenti o inattivi. Successivi accertamenti hanno portato alla luce come la donna avesse numerosi precedenti di Polizia per truffa e reati contro il patrimonio, nonché il foglio di via obbligatorio da diversi comuni italiani.

La 46enne portava con sé 13 pass dell’associazione, 215 euro e 24 ricevute di ricarica su una carta prepagata effettuate dalla 46enne a favore di un soggetto pregiudicato. Il tutto è stato sequestrato. E’ emerso poi che la presunta associazione benefica avesse come responsabile un 58enne con precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

La presunta falsa volontaria è stata deferita in stato di libertà e il Questore della Provincia ha emesso a suo carico il foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova per tre anni. Resta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.

