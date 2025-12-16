La neve è arrivata in Valbormida: pochi centimetri, nessuna criticità

La neve attesa è arrivata nell’entroterra soprattutto in Valbormida e Valle Stura. Gli accumuli più significativi si non registrati a: Bardineto, Calizzano, Cosseria, Bormida, Dego e Osiglia e Roccavignale. Rallentamenti alla circolazione sulla A6 tra Altare e Mondovì. La programmazione ferroviaria in alcune zone del Piemonte subirà riduzioni sulle linee Alessandria–S. Giuseppe, Fossano–S. Giuseppe, Fossano–Cuneo–Limone, Savigliano–Saluzzo–Cuneo e Asti–Acqui Terme.

