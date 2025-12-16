Cronaca Genova In Primo Piano

Truffe agli anziani, operazione dei Carabinieri di Genova su tutto il territorio nazionale

Posted on Author Redazione Comment(0)

Il Comando Provinciale di Genova su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha condotto una vasta operazione su tutto il territorio nazionale volta a smantellare un’organizzazione criminale che si occupa proprio di raggirare e derubare le persone più fragili.

La banda, che aveva un modus operandi strutturato, aveva base operativa e logistica nella città di Napoli. In particolare, i carabinieri hanno eseguito 21 misure cautelari, emesse dal Tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, si è finto minorenne per non essere arrestato ma le radiografie dimostrano il contrario: arrestato spacciatore

Posted on Author Redazione

Per sfuggire all’arresto un giovane si è finto minorenne ma le radiografie a cui è stato sottoposto in ospedale hanno dimostrato il contrario. Motivo per cui uno spacciatore senegalese, fermato con alcune dosi di cocaina è stato arrestato. Con lui sono finiti in manette altri tre connazionali tutti compresi tra i 25 e i 35 […]
Cronaca Toirano

Toirano, aveva commesso due rapine a Milano: arrestato minorenne

Posted on Author Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino minorenne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale dei Minori di Milano. Il giovane è stato fermato ieri dai poliziotti del Commissariato di Alassio durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione occupata da tre […]
Attualità In Primo Piano

Liguria, 186 reati su minori nel 2021: i dati di Terre des Hommes

Posted on Author Redazione

Il numero dei reati commessi in danno di minori in Italia nel 2021 segna uno sconfortante record, superando per la prima volta quota 6mila. Tra questi sono 186 quelli commessi nella Regione Liguria, aumentati del 16% rispetto al 2020: di questi, 46 maltrattamenti (-6% dal 2020) e 58 violenze sessuali (+15% dal 2020), queste ultime all’88% […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *