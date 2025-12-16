Truffe agli anziani, operazione dei Carabinieri di Genova su tutto il territorio nazionale

Il Comando Provinciale di Genova su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha condotto una vasta operazione su tutto il territorio nazionale volta a smantellare un’organizzazione criminale che si occupa proprio di raggirare e derubare le persone più fragili.
La banda, che aveva un modus operandi strutturato, aveva base operativa e logistica nella città di Napoli. In particolare, i carabinieri hanno eseguito 21 misure cautelari, emesse dal Tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica.