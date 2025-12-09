Attualità Imperia e provincia In Primo Piano

Imperia, il 19 dicembre apre l’Ospedale di Comunità

Posted on Author Redazione
In Liguria nasce l’Ospedale di Comunità, una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Sono 12 i presidi che saranno attivi su tutto il territorio a partire dal 19 dicembre, con l’apertura del primo Ospedale di Comunità ad Imperia. Il servizio è rivolto ai pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio

