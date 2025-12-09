Imperia, il 19 dicembre apre l’Ospedale di Comunità

In Liguria nasce l’Ospedale di Comunità, una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale, che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. Sono 12 i presidi che saranno attivi su tutto il territorio a partire dal 19 dicembre, con l’apertura del primo Ospedale di Comunità ad Imperia. Il servizio è rivolto ai pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio