Attualità La Spezia e provincia

Protezione civile, inaugurati a Borghetto di Vara due nuovi mezzi per le emergenze e la manutenzione del territorio

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Inaugurati questa mattina a Borghetto di Vara due nuovi mezzi destinati alle attività di protezione civile e alla manutenzione del territorio. Alla cerimonia, organizzata dall’associazione Alivara U.L.M. nell’area del campo di volo adiacente al centro sportivo del paese, hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e il vicesindaco Andrea Licari.

I mezzi inaugurati sono un veicolo operativo per la Protezione civile, acquisito grazie al sostegno di soggetti privati e BVLG, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, e un pickup Ford Ranger 2.0 Ecoblue con attrezzatura invernale spargisale, finanziato da Regione Liguria nell’ambito della convenzione tra Levanto, Borghetto di Vara e Carrodano per il supporto alla manutenzione delle strade secondarie.

“In momenti come questi si percepisce il senso di comunità che unisce il mondo della protezione civile – ha dichiarato l’assessore Giampedrone – La Val di Vara ha vissuto eventi tragici che ci hanno insegnato quanto sia importante aumentare la resilienza del territorio ed essere pronti a intervenire per salvare vite quando necessario. Oggi inauguriamo mezzi fondamentali sia per le emergenze sia per la manutenzione delle strade secondarie, attività spesso molto difficili da sostenere per i piccoli comuni”.

“Vedere tanti volontari che donano il proprio tempo al territorio non è mai scontato – ha aggiunto il vicesindaco Andrea Licari – A ottobre celebreremo i 15 anni dell’alluvione e il tema della protezione civile resta attualissimo per il nostro territorio. Ringraziamo Regione Liguria per la vicinanza dimostrata in questi anni anche ai piccoli comuni come il nostro, che affrontano quotidianamente problemi complessi di gestione e manutenzione”.

“Alivara è nata nel 1988 da un gruppo di appassionati del volo ultraleggero ed è cresciuta fino ad avviare nel 2021 il gruppo di Protezione civile, che oggi conta 20 volontari completamente formati ed è riconosciuto dalla Regione Liguria – ha spiegato il presidente di Alivara Claudio Grossi – Oggi per noi è un nuovo punto di partenza: grazie ai nuovi mezzi in dotazione e alla collaborazione sempre più stretta con le istituzioni vogliamo che l’area di Alivara diventi sempre più uno spazio di esercitazione, formazione e aggregazione per le squadre di volontariato del territorio”.

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