Genova, Raduno degli Alpini: nuove disposizioni in materia di circolazione e sosta

dal 4 al 12 maggio. – In previsione della 97esima Adunata nazionale Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio, la Direzione Mobilità urbana del Comune di Genova, a modifica e integrazione dell’ordinanza n. 422/2026 ( www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/viabilita-e-parcheggi-alternativi ) ha indicato le seguenti prescrizioni in vigore

AREA PEDONALE ALPINA N.1

viene escluso il tratto di via San Vincenzo compreso tra piazza Giuseppe Verdi e via Federico Ricci mentre il divieto di transito veicolare comprenderà il solo tratto tra via Fiume e via Vincenzo Ricci.

Dalle ore 00.00 dell’8 maggio alle 23 del 10 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, è permessa la circolazione veicolare per tutte le seguenti tipologie di veicoli:

per i mezzi a servizio della logistica merci per negozi e attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola fascia oraria compresa tra le ore 3 e le ore 7 con orario di uscita entro le ore 8.30 per i giorni 8 e 9 maggio, e con orario di uscita entro le ore 8 per il 10 maggio, previa esibizione del documento di trasporto attestante il luogo di consegna;

per i veicoli diretti all’Ospedale Galliera per terapie salvavita.

AREA PEDONALE ALPINA N.2

Dalle ore 00.00 alle ore 23 del 10 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione veicolare per tutte le tipologie di veicoli non sarà valido per i veicoli diretti all’Ospedale Galliera per terapie salvavita.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

Istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, e relativo divieto di transito veicolare, in viale Caviglia (area destinata a capolinea bus) dalle ore 5 del 4 maggio alle ore 20 del 12 maggio;

Istituzione stalli di sosta in senso longitudinale per rimessaggio notturno mezzi pubblici di linea A.M.T. in corso Guglielmo Marconi, margine destro della carreggiata mare, nel tratto compreso tra la rotatoria 09/11/1989 e via Rimassa (compatibilmente con la presenza di attraversamenti pedonali, passi carrabili, impianti semaforici e aree di cantiere ivi collocati) dalle ore 19 alle 7 (del giorno successivo) dal 4 al 12 maggio (orario effettivo necessario dalle ore 5). Contestuale soppressione della corsia ciclabile, per i soli orari del periodo di sosta, e ripristino della corsia e del divieto di fermata negli altri orari. Gli stalli di sosta dovranno essere adeguatamente segnalati come previsto dalla segnaletica orizzontale e verticale del Codice della Strada.

Dalle ore 7 alle 22 del 10 maggio viene soppresso il divieto di transito in via Balbi.

Dalle ore 00 alle ore 24 del 10 maggio, sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

Istituzione del doppio senso di marcia in piazza Corvetto, versante monte, nel tratto compreso tra via SS. Giacomo e Filippo e galleria Nino Bixio;

in piazza Corvetto, versante monte, nel tratto compreso tra via SS. Giacomo e Filippo e galleria Nino Bixio; Deroga al divieto di circolazione in via delle Casaccie per i veicoli afferenti alle proprietà laterali e per i concessionari delle aree di sosta;

in via delle Casaccie per i veicoli afferenti alle proprietà laterali e per i concessionari delle aree di sosta; Istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata – per quanto concerne gli stalli di sosta presenti – ad eccezione degli autobus afferenti all’organizzazione della manifestazione (mezzi contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026”) in via Pra’, sulla corsia riservata alla viabilità ordinaria, con conseguente soppressione della corsia riservata (che verrà destinata al transito veicolare per tutte le categorie di veicoli), al netto degli attraversamenti pedonali: circa 1000 metri in direzione levante tra la rotatoria del Pesto e la rotatoria Pontile, circa 250 metri in direzione ponente tra la rotatoria Pontile e piazza Sciesa; circa 300 metri in direzione ponente tra piazza Bignami e piazza Laura (imbocco via Sapello).

Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno) nelle seguenti località:

controviale di via Gramsci, lato mare, situato in corrispondenza di belvedere Pertusio;

via dei Santi Giacomo e Filippo, tratto compreso tra il civico 36 R e 16 R (lato mare);

via Canevari, tratto compreso tra il civico 1 e 1A R (isola azzurra);

Istituzione del doppio senso di marcia in via Claudio Carcassi.

Dalle ore 8 dell’8 maggio alle 20 dell’11 maggio, in via Nazionale nel tratto compreso tra rotatoria dei Tonni e vialetto antistante il civico 1E di piazza dell’Olmo, vengono istituite aree destinate alla sosta (a spina) con restringimento della carreggiata, istituzione del limite di velocità pari a 30 km/h ed istituzione del senso unico di marcia in direzione mare

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie in relazione a indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti ovvero per esigenze connesse alla buona riuscita della manifestazione.

La nuova ordinanza completa è consultabile al link: alboonline.comune.genova.it/albopretorio/#/albo/atto/23387277/50AE464BB85379F2E0630100007FB97C .

Per rimanere costantemente aggiornati su eventuali novità, è possibile consultare la sezione del sito ufficiale del Comune di Genova

). La pagina del Comune di Genova dedicata all’adunata sarà costantemente aggiornata durante i tre giorni di evento. Tutte le informazioni saranno anche diffuse attraverso i canali di comunicazione ufficiale del Comune di Genova (Facebook, Instagram, Telegram al canale @Genovaalert), attraverso la Newsletter (per iscriversi www.comune.genova.it/strumenti/webforms/iscrizione-newsletter-istituzionale/

Inoltre, il Numero Verde Protezione Civile 800177797 nel corso dell’evento sarà attivo con i seguenti orari: venerdì 8 maggio dalle ore 7.00 alle ore 19.00; sabato 9 maggio dalle ore 7.00 alle ore 19.00; domenica 10 maggio dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

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