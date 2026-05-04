Sestri Levante, domani al via il RIFF: i nomi di tutti i big attesi sul red carpet

È iniziato il conto alla rovescia verso il red carpet che domani, martedì 5 maggio a partire dalle 17:30, aprirà ufficialmente la decima edizione del Riviera International Film Festival con il consueto bagno di folla davanti al Cinema Ariston. Come ormai noto, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul neoletto premier ungherese Péter Magyar, a Sestri Levante per presentare, insieme al regista Tamás Topolánszky e alla produttrice Claudia Sümeghy, il documentario Spring Wind – The Awakening che ne ripercorre la fulminea ascesa politica, scelto come film di apertura e che domani sera verrà proiettato per la prima volta al di fuori dell’Ungheria.

Tra le tante stelle annunciate sul red carpet, l’attrice colombiana Maria del Rosario, protagonista del film Legionario in gara al Riff e nel cast di Una sterminata domenica premiato come miglior film italiano a Venezia nel 2023; Saja Kilani, attrice giordano-canadese che deve la sua popolarità al potente film di denuncia La voce di Hind Rajab, protagonista di un talk giovedì prossimo e presente anche nelle vesti di giurata, come Barbara Alberti accompagnata dal marito Amedeo Pagani, Antonia Liskova, Tereza Nvotova e Rachel Greenwood, a loro volta attese sul tappeto rosso domani.

L’elenco dei grandi nomi che i fan potranno ammirare già nella serata di apertura si arricchisce anche di Alessio Lapice, proprio in questi giorni in onda sulle reti Rai con la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, e Alvise Rigo, ex rugbista professionista e ora attore affermato, già diretto da Ferzan Ozpetk e Pedro Almodovar e nel cast della serie internazionale Netflix The Beauty. Ancora, saranno a Sestri domani l’artista Pietro Terzini che firma la locandina d’autore del Riff 2026, l’Executive Vice President di Sky Studios Italia Nils Hartmann, la regista lituana Gabrielė Urbonaitė, in gara con Renovation, e Markus Ott, direttore della fotografia di Six weeks on, mentre molti altri autori e interpreti dei film e documentari in corso raggiungeranno la Baia del Silenzio nel corso della settimana.

D’altra parte è lunghissima la lista delle star che gli appassionati potranno vedere da vicino nei prossimi giorni, a partire da Luca Argentero, che aprirà i talk al Duferco Lounge mercoledì mattina, per non parlare dei protagonisti delle quattro masterclass all’Annunziata – Matthew Modine, Stephen Frears, Silvio Soldini e Giovanni Veronesi – e di volti noti ed amati dal grande pubblico come Claudio Amendola, Maria Grazia Cucinotta, Laura Morante, Lucia Ocone, Caterina Murino, Cristiana dell’Anna, le rising star Alessio Lapice, Letizia Arnò e Andrea Arru, i giovani protagonisti di Gomorra-Le Origini, il produttore e presidente della giuria film Nicola Giuliano, il presidente della giuria documentari Florent Beauverd e quella della giuria cortometraggi, Giulia Grandinetti, tra le più promettenti giovani registe italiane; infine, i tanti filmmaker in arrivo come ogni anno da tutto il mondo per partecipare ai tre concorsi in programma, riservati alle opere dirette da registi under 35, ai documentari e ai cortometraggi.

informazioni e il programma completo del Riff 2026 sono disponibili sul sito ufficiale Ulteriorie il programma completo del Riff 2026 sono disponibili sul sito ufficiale www.rivierafilm.org

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