Genova, anziano centrato da suv viene travolto sulle strisce da una seconda auto

Un anziano di 79 anni è stato travolto da un suv mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nel quartiere genovese di Albaro. La vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza ed è un miracolo che non sia morto. Il conducente del mezzo è fuggito senza prestare soccorso. Poco dopo un’ altra auto che è sopraggiunta sul posto non ha potuto evitare il corpo dell’uomo che è rimasto incastrato sotto il mezzo . Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco che hanno disincagliato l’uomo da sotto l’auto. Vivo, è stato trasferito in codice rosso al San Martino di Genova. Presente anche la Municipale per i rilievi.

