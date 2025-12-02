Genova, dà in escandescenze in pronto soccorso e fa fermare l’attività: denunciato gambiano

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di interruzione di pubblico servizio. Prima non voleva scendere e pagare la corsa del taxi su cui era a bordo perchè a suo dire era impossibilitato a camminare; poi, intervenuta la Polizia è sceso e quando è salito in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ha aggredito verbalmente un’infermiera rivolgendosi poi a tutto il personale costringendo l’interruzione dell’attività del pronto soccorso. La Polizia lo ha denunciato.

