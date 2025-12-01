Genova Politica

Genova, presidio dei lavoratori Ex-ILVA. La Sindaca Salis: “Difenderemo i lavoratori fino in fondo, Governo dia risposte”

Posted on Author Redazione Comment(0)
 «Questa settimana tornerò a parlare con il ministro Adolfo Urso, sperando ci siano delle novità. Nel nostro ultimo incontro non ci sono state date risposte, ci è stato presentato un piano transitorio che non offre certezze né ai lavoratori né alla città. Sono risposte che non ci vanno bene, qui è in gioco lo sviluppo di questa città e la sua sostenibilità sociale». Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, che stamattina ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva in presidio a Cornigliano.
«Da sindaca – prosegue Salis – l’unica domanda che mi interessa è: che cosa fa lo Stato se non intervengono investitori privati? Al ministro l’ho chiesto tre volte senza ottenere una risposta chiara. Se ha un’idea, deve dircela. Il governo e la Regione dicono che sarebbe bello se arrivassero investitori a febbraio, ma ricordo che anche quando a settembre, quando ci siamo resi disponibili a ragionare sul forno elettrico, sembrava che ci fosse qualcuno pronto a investire subito. E invece non c’era nessuno».
La sindaca aggiunge che «al ministro dirò che la politica che sta portando avanti non mi convince e non convince la città. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. È una linea strategica per il Paese. Difenderò i lavoratori fino in fondo, perché sono parte integrante dello sviluppo di Genova. Questa amministrazione è al loro fianco e non farò sconti a nessuno: farò qualsiasi cosa per ottenere delle risposte».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Ciclovia dei parchi liguri, PD sostiene la proposta di Federparchi

Posted on Author Redazione

Da Ventimiglia a La Spezia in bici sulla ciclovia dei Parchi liguri. Un percorso di circa 1000 chilometri, interamente su viabilità esistente, che da Ponente arriva a Levante attraversando 123 comuni e tutti i parchi e le aree protette della Regione. Il Partito Democratico presenta un ordine del giorno, nel consiglio regionale di martedì 13 […]
Cronaca Genova

Genova, controllo interforze in centro: 2 arresti

Posted on Author Redazione

Nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati predatori ed in materia di sostanze stupefacenti è stata predisposta un’attività straordinaria di controllo del territorio in centro storico, nelle zone maggiormente segnalate da esposti, utilizzando il modello operativo definito di “Alto Impatto”, che garantisce una rilevante, visibile […]
Cronaca Genova In Primo Piano Savona

Treni, solita storia: guasto alla linea elettrica. Caos sulla linea Genova Ventimiglia

Posted on Author Gianluca Firpo

Solito schifo e soliti disagi per i pendolari liguri che questa mattina nell’ora di punta hanno dovuto affrontare i consueti disagi per spostarsi a scuola o al lavoro. A causa di un guasto alla linea elettrica sulla linea Genova- Ventimiglia all’altezza di Savona, i convogli hanno subìto ritardi fino a 70′ e cancellazioni. Informazioni sull'autore […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *