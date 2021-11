Al via da oggi “Genova food week”

Apre oggi Genova food week, la prima edizione del festival dell’enogastronomia che vedrà coinvolti ristoranti, locali, produttori, chef, associazioni. Presentata questa mattina, l’iniziativa è organizzata da Confcommercio di Genova e Totem Eventi, in collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio, Genova Gourmet.

Genova food week, fino al 5 dicembre, propone l’iniziativa “Restaurant Week” in cui i locali di ristorazione e somministrazione aderenti a Confcommercio proporranno un menu a tema a prezzi convenzionati. Inoltre molti dei ristoranti aderenti al progetto Genova Gourmet proporranno una serata a tema o una degustazione con un produttore afferente al progetto Liguria Gourmet per una ulteriore valorizzazione della gastronomia tipica. Sono quasi trenta i locali coinvolti, con particolare provenienza dal Centro storico genovese: inoltre si associano all’evento anche Il MOG e la food court dell’Arena Albaro Village. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione della ristorazione genovese, in particolare del centro storico, che tanto hanno sofferto nel periodo di limitazioni dovute alla pandemia: si tratta di un format che premia non solo una offerta convenzionata in termini di prezzo ma soprattutto di qualità e tipicità della proposta.

Domani e domenica, nella Sala delle Grida della Borsa, si svolgerà un programma di laboratori e Show Cooking in cui sono coinvolti i cuochi e i produttori del Circuito Genova Gourmet, i professionisti della Federazione Italiana Cuochi regionale, il Progetto “Assaggia la Liguria” con i Consorzi Del Basilico, dell’Olio DOP e con la collaborazione di Enoteca Regionale della Liguria. Inoltre durante la settimana saranno realizzati altri eventi collaterali a tema food, presso l’area di Palazzo Giustiniani ed altre location del centro storico.

“La sinergia tra enti locali, associazioni di categoria più rappresentative nel sistema camerale e imprese è strategica per l’animazione del territorio – spiega l’assessore al Commercio e Centro Storico Paola Bordilli – come amministrazione siamo in prima linea nel sostegno di manifestazioni che valorizzino le eccellenze della nostra enogastronomia e delle nostre produzioni. In particolare nel periodo di avvicinamento alle festività natalizie è importante dare un’occasione in più ai genovesi di vivere la nostra città, di apprezzarne le attrazioni e di scoprire il patrimonio della nostra tradizione, anche a tavola, valorizzato dai professionisti della ristorazione genovese con menu pensati per l’occasione”.

Foto: Comune di Genova