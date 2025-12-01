Genova bloccata da un incidente sulla A7 e dalla manifestazione dei lavoratori ex-ILVA

Genova è totalmente paralizzata. La manifestazione dei lavoratori ex Ilva e un incidente sulla A7 stanno creando il caos sulla viabilità: Sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova ci sono 5 km di coda per un tamponamento tra due camion con dispersione di gasolio in carreggiata. Ripercussioni si sono avute sulla A10 dove si sono formati 9 km di coda tra Genova Prà e il bivio per la A7 verso Genova, e sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si è formata una coda di 4 km tra Genova Nervi e il bivio per la A7 verso Genova.
L'orgoglio e la commozione di Cairo Montenotte: il vigile del fuoco Paolo Demontis ha salvato con i colleghi un bambino nell'inferno bianco d'Abruzzo
Cairo Montenotte. Paolo Demontis, 39 anni, è il pompiere che insieme ad un collega ha salvato un bambino dalle macerie dell’hotel Rigopiano sul Gran Sasso travolto da una slavina. Paolo è di Cairo Montenotte ma in servizio a Civitavecchia ed è tra i soccorritori impegnati in queste ore nelle operazioni di salvataggio dei superstiti. Nel […]
Al Gaslini la sala risonanza magnetica trasformata con i personaggi di Disney Pixar
Genova. Ri-immaginare gli ambienti diagnostici e di cura grazie ai personaggi DisneyPixar più amati dai piccoli pazienti: è l’idea alla base del progetto di restyling che ha trasformato la sala Risonanza Magnetica dell’Istituto Giannina Gaslini in un ambiente a misura di bambino. L’iniziativa, promossa da “Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia”, anche noto come “Progetto […]
Syncronette crescono a Savona con 'Camp 2016'
Savona. Da Domenica 4 a Sabato 10 settembre 2016 si svolgerà, nella piscina “Zanelli” di Savona, “Camp 2016”, lo Stage di Nuoto Sincronizzato organizzato dalla Rari Nantes Savona arrivato quest’anno alla quinta edizione, riservato ad atlete dai 10 ai 17 anni. Lo Stage sarà curato dai tecnici della Rari Nantes Savona e dalle campionesse Linda […]