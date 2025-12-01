Genova bloccata da un incidente sulla A7 e dalla manifestazione dei lavoratori ex-ILVA

Genova è totalmente paralizzata. La manifestazione dei lavoratori ex Ilva e un incidente sulla A7 stanno creando il caos sulla viabilità: Sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova ci sono 5 km di coda per un tamponamento tra due camion con dispersione di gasolio in carreggiata. Ripercussioni si sono avute sulla A10 dove si sono formati 9 km di coda tra Genova Prà e il bivio per la A7 verso Genova, e sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si è formata una coda di 4 km tra Genova Nervi e il bivio per la A7 verso Genova.

