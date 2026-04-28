La Liguria si promuove sui mercati internazionali alla “Exotic wedding planning conference 2026”

Si conclude oggi a Villasimius la 15ª edizione della Ewpc, Exotic wedding planning conference, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al segmento dei matrimoni di lusso e dei destination wedding, che ha riunito per tre giorni operatori e buyer provenienti da oltre 80 Paesi.

All’interno dell’evento, la Liguria ha preso parte – attraverso il consorzio Meet in Liguria – a un programma strutturato di incontri B2B e networking con wedding planner e operatori altamente profilati, attivi sui principali mercati internazionali. La conferenza rappresenta una delle piattaforme più rilevanti a livello globale per il settore: un format che combina appuntamenti one to one preorganizzati, sessioni di approfondimento e momenti di relazione informale, con l’obiettivo di favorire la costruzione di partnership commerciali e l’apertura di nuovi canali di business.

“Il segmento del destination wedding è in forte crescita ed è caratterizzato da una domanda internazionale di fascia medio – alta e alta: per questo motivo la partecipazione della Liguria all’evento si inserisce in una strategia di posizionamento in questo contesto – dichiara l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Nel mercato dei matrimoni di lusso l’Italia continua a confermarsi tra le destinazioni più richieste, grazie alla combinazione di patrimonio culturale, paesaggio e qualità dell’offerta e quindi anche Regione Liguria, attraverso il lavoro congiunto con Meet in Liguria, realtà che da oltre vent’anni coordina e promuove il comparto mice e wedding regionale, ha promosso un’offerta che valorizza l’intera filiera territoriale. Dalle location sul mare e nei borghi storici alle strutture ricettive di fascia alta, fino ai servizi di organizzazione e alle esperienze personalizzate la nostra regione è perfetta”.

La presenza alla Exotic wedding planning conference ha consentito di sviluppare contatti diretti con operatori provenienti da Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia, con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi turistici ad alto valore e rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati internazionali.

Il segmento dei matrimoni e degli eventi di fascia alta rappresenta infatti una leva strategica per la stagionalizzazione aperta e la qualificazione dell’offerta turistica, in linea con le politiche regionali di sviluppo del comparto.

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