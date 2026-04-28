Genova, si addormenta con la sigaretta accesa e scatena un incendio: donna grave al San Martino

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Savona. Hanno patteggiato rispettivamente sei mesi e 120 euro di multa con sospensione condizionale della pena e otto mesi e 200 euro di multa Emanuel Cerami, 19 anni di Albenga e Leonardo Spataro, 23 anni di Torino. I due erano stati arrestati durante la notte bianca di Pietra Ligure. Peraltro il ragazzo di Torino aveva […]