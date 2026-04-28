Cronaca Genova

Genova, si addormenta con la sigaretta accesa e scatena un incendio: donna grave al San Martino

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Una donna è stata soccorsa nel suo alloggio nel quartiere genovese di Sampierdarena. La vittima si è addormentata con la sigaretta tra le mani generando un incendio dell’appartamento. A dare l’allarme il marito. A soccorrerla è stato il figlio che l’ha trascinata fuori dalla stanza e l’ha affidata ai soccorsi che l’hanno trasferita in codice rosso al San Martino di Genova, ricoverato anche il figlio per ustioni nello stesso ospedale.

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