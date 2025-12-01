Cronaca Imperia e provincia

Sanremo, vasto incendio sulle alture: in azione anche il Canadair

Un vasto incendio boschivo sta interessando le alture di Sanremo alimentato dal forte vento.Sul posto hanno operato i vigili del fuoco oltre a volontari della protezione civile e ad un canadair, al momento non ci sono stati sfollamenti di persone malgrado le fiamme non siano lontane dalle abitazioni

