Sanremo, vasto incendio sulle alture: in azione anche il Canadair

Un vasto incendio boschivo sta interessando le alture di Sanremo alimentato dal forte vento.Sul posto hanno operato i vigili del fuoco oltre a volontari della protezione civile e ad un canadair, al momento non ci sono stati sfollamenti di persone malgrado le fiamme non siano lontane dalle abitazioni
Incidente sull'A 10 direzione Savona
Spotorno. Incidente sull’Autostrada A 10 all’altezza dell’uscita di Spotorno, nella galleria precedente l’uscita in direzione Savona, dove un auto di grossa cilindrata ha perso il controllo andando a sbattere sulla parete della galleria. I soccorsi sono stati attivati, non si conoscono ancora le cause che potrebbero attribuirmi, forse, alla forte velocità. Rallentamenti potrebbero verificarsi, aggiornamenti in […]
Genova, va sotto casa della ex con un coltello: arrestato
Ieri, nel primo pomeriggio, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 42enne del posto, pluripregiudicato, per il reato di atti persecutori. L’intervento è scattato dopo che al 112 Nue è giunta una richiesta d’aiuto da parte di una donna spaventata perché il suo ex, mai arreso alla fine della […]
Albenga, durante la cerimonia di consegna della Medaglia d’oro flash mob in difesa del Pronto Soccorso dell’ospedale
Durante la cerimonia di consegna della medaglia d’oro al Valore Civile si è registrata la protesta di un gruppo di cittadini che in difesa del pronto soccorso dell’ospedale cittadino hanno esposto cartelli con scritto: senza pronto soccorso si muore. Già nelle scorse settimana nel capoluogo ingauno si erano organizzate manifestazioni in difesa del pronto soccorso […]