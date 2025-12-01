Celle Ligure, due ragazza accusano un malore durante una corsa campestre

Posted on

Un uomo è stato investito stamani verso le 7,30 in via Nizza a Savona. Stava attraversando la strada quando è stato urtato da un mezzo in transito che probabilmente non l’ha visto a causa forse del violento acquazzone in corso. Sbalzato a terra, ha riportato gravi ferite tanto da essere trasportato in codice rosso al […]