Celle Ligure, due ragazza accusano un malore durante una corsa campestre

Due ragazze hanno accusato un malore durante un corsa campestre a Celle Ligure. Una, la più grave, è stata trasferita in codice rosso al San Paolo di Savona mentre la seconda nello stesso nosocomio in codice giallo. Sul posto hanno operato i soccorsi medici.
