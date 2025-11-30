Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Politica Savona

Riforma sanitaria in Liguria, le opposizioni presentano il loro progetto: ecco il calendario degli incontri

“Sarà un momento di incontro e di confronto in cui la nostra proposta incrocia cittadini, associazioni, sindacati, sindaci. Andremo sul territorio per ascoltare le esigenze di chi si deve curare o opera nel servizio sanitario ogni giorno. La nostra sarà una riforma aperta, pronta ad accogliere suggerimenti, perché come abbiamo detto fin dall’inizio: è solo partendo dal dialogo che si può costruire una sanità in grado di dare risposte a tutti”.

Cosi commentano in una nota i gruppi di opposizione in Regione, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle presentando il tour nei territori in cui presenteranno la loro controriforma della sanità.

“La proposta presentata da Bucci parte da presupposti diametralmente opposti ai nostri. Dopo aver ascoltato i territori, porteremo in commissione e in consiglio la nostra proposta”.

“Iniziamo il primo dicembre da Spezia per poi andare il 2 a Savona e il 3 a Sanremo. Il 4 saremo a Chiavari e il 5 chiuderemo a Genova al Teatro di Stradanuova. In tutte le tappe oltre a raccontare la nostra proposta sulla sanità ascolteremo gli interventi di chi partecipando vorrà dare il suo contributo per rendere più forte un sistema sanitario che oggi è al collasso”, concludono.

Calendario incontri

• Lunedì primo dicembre La Spezia, Sala Dante, via Ugo Bassi 4, ore 18

• Martedì 2 dicembre a Savona, Teatro dei Cattivi maestri, piazza Rebagliati, ore 18

• Mercoledì 3 dicembre a Sanremo, Teatro Tabarin, via Matteotti 107, ore 18

• Giovedì 4 dicembre a Chiavari, Hotel Monterosa, via Mons. Marinetti 6, ore 21

• Venerdì 5 dicembre a Genova, Teatro Stradanuova, vico Boccanegra, ore 18.

