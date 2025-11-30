Festival di Sanremo 2026, Bucci: “Selezione ricca e variegata”

“Una selezione ricca e variegata, capace di unire generazioni e stili diversi. Accanto a nomi amatissimi della musica italiana, troviamo nuove voci pronte a lasciare il segno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio.
Tra gli artisti spicca anche Sayf, giovane talento genovese che porterà la creatività della nostra regione in uno degli eventi più seguiti e rappresentativi del Paese. Una presenza che conferma ancora una volta il ruolo della Ligura come terra in cui la musica continua a crescere, innovarsi ed emergere”. Lo rende noto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“La Liguria è pronta ad accogliere il Festival di Sanremo, che anche quest’anno si conferma capitale della musica italiana e simbolo vivo della nostra cultura, della nostra identità e della nostra capacità di emozionare il Paese intero”, ha concluso, Bucci.