Festival di Sanremo 2026, Bucci: “Selezione ricca e variegata”

“Una selezione ricca e variegata, capace di unire generazioni e stili diversi. Accanto a nomi amatissimi della musica italiana, troviamo nuove voci pronte a lasciare il segno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio.

“La Liguria è pronta ad accogliere il Festival di Sanremo, che anche quest’anno si conferma capitale della musica italiana e simbolo vivo della nostra cultura, della nostra identità e della nostra capacità di emozionare il Paese intero”, ha concluso, Bucci.