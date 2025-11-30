Savona, ha un malore alla guida dell’auto e si schianta contro il guardrail: grave un uomo

Incidente in Via Nazionale Piemonte dove un uomo ha perso il controllo dell’auto per un malore schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Municipale per i rilievi del caso, la vittima è stata trasferita in codice rosso al San Paolo di Savona, disagi sul tratto interessato dall’incidente.

Informazioni sull'autore del post