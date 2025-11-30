Savona, ha un malore alla guida dell’auto e si schianta contro il guardrail: grave un uomo

Incidente in Via Nazionale Piemonte dove un uomo ha perso il controllo dell’auto per un malore schiantandosi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e la Municipale per i rilievi del caso, la vittima è stata trasferita in codice rosso al San Paolo di Savona, disagi sul tratto interessato dall’incidente.
Articoli correlati
Coronavirus, tre casi in più in Liguria nelle ultime 24 ore
Salgono di 3 unità i casi totali di COVID-19 in Liguria. La cifra è di 10.177 positivi (+3)? di cui 1.289 individuati da test di screening o contact tracing e 8.888 in pazienti sintomatici? Attualmente positivi = 1.140 (-4)? 27 (-3) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0)? 182 in isolamento […]
Savona, confermato il presidio del lavoratori di Funivie S.p.a in Prefettura
L’iniziativa dei sindacati si inserisce nel quadro delle 24 ore di sciopero che si concluderanno oggi alle 14 Confermato il presidio dei lavoratori di Funivie S.p.a. previsto questa mattina dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura di Savona. L’iniziativa dei sindacati si inserisce nel quadro delle 24 ore di sciopero che si concluderanno oggi alle […]
Infortunio sul lavoro in mare a Varazze su un rimorchiatore
Varazze. Il comandante di un rimorchiatore che stava operando nel porto di Varazze per le operazioni di attracco di una chiatta, è rimasto incastrato con la mano sotto un cavo riportando la sospetta amputazione di un dito. Subito è intervenuta la Capitaneria di Porto ed il 118 che con un’ambulanza della Croce Rossa varazzina ha […]