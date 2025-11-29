Il giornalismo ligure festeggia i 90 anni di Vittorio Sirianni

Il decano dei giornalisti genovesi compie 90 anni. Buon compleanno a Vittorio Sirianni, voce e volto delle televisioni genovesi fin dall’inizio. Nato a Genova il 29 novembre 1935 esordisce come attore nella compagnia Baistrocchi insieme a Paolo Villaggio. I due, oltre che essere amici erano anche colleghi di lavoro all’Italsider dove diventò capo del personale. Parallelamente comincia la sua carriera di giornalista scrivendo sul Corriere del Pomeriggio firmandosi Orio di Federico e successivamente al Corriere Mercantile. Dal 1974 comincia a collaborare con Telegenova dove si occupa di sport e spettacolo. Da lì la sua carriera si è poi sviluppata a Primocanale, Radio Genova Sound, Telecittà e Telenord prima di approdare al giornalismo on line con il sito genova3000. Durante la sua decennale carriera lanciò i giornalisti Beppe Nuti, Patrizia Dioli oltre a Beppe Grillo e Maurizio Crozza.

Informazioni sull'autore del post