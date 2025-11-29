Genova e provincia Sport

Calcio, l’Entella a Catanzaro per sfatare il tabù trasferta

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’obiettivo è quello di sfatare il tabù trasferta per l’Entella che a Catanzaro è alla ricerca della vittoria esterna che manca dallo scorso campionato di Serie C. Lontano dal “Sannazzari” la squadra di Chiappella ha una media retrocessione compensata però da una rendimento casalingo da alta classifica. Contro i calabresi piuttosto discontinui nel rendimento. Proprio per questo la gara, in programma sabato 29 alle 17.15 allo stadio Ceravolo, rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e ritrovare continuità nei risultati. Aquilani ritrova Di Francesco ma resta in dubbio Petriccione alle prese con qualche problema fisico.

CATANZARO (3-4-2-1)Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti. Allenatore: Chiappella

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Sport

Albenga ospita il rally delle auto d'epoca

Posted on Author Redazione

Albenga. La centralissima viale Italia di Albenga farà da cornice oggi ad un nuovo evento non competitivo organizzato da “ASD Scuderia del Castello”, affiliato CSEN, con il patrocinio del comune di Albenga e la collaborazione dei commercianti del tratto di viale interessato. Si assisterà alla partenza ed arrivo delle auto, principalmente d’epoca, che parteciperanno al […]
Cronaca Imperia e provincia Sport

Muore in un incidente di gara il pilota imperiese Luca Sessolo

Posted on Author Redazione

È morto  il pilota imperiese Luca Sessolo, 42 anni. Il tragico incidente si è verificato all’interno dell’autodromo di Modena durante una gara per cause da accertare. Subito trasportato in ospedale dopo due giorni è stato dichiarato morto. Sessolo era impegnati nella gara 2 della RTK 1000 durante l’edizione 2025 di MotoEstate. Informazioni sull'autore del post […]
Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Giornata Vittime della Strada: in Liguria aumentano i morti in autostrada

Posted on Author Redazione

Nella Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, istituita dall’Onu nel 2005 si fa il punto della situazione per quanto riguarda le strade italiane e le vittime. Nonostante una riduzione del 60% delle vittime dal 2001. In tutti questo la Liguria è la regione dove il peso degli incidenti mortali autostradali è più alto […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *