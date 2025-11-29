Calcio, l’Entella a Catanzaro per sfatare il tabù trasferta

L’obiettivo è quello di sfatare il tabù trasferta per l’Entella che a Catanzaro è alla ricerca della vittoria esterna che manca dallo scorso campionato di Serie C. Lontano dal “Sannazzari” la squadra di Chiappella ha una media retrocessione compensata però da una rendimento casalingo da alta classifica. Contro i calabresi piuttosto discontinui nel rendimento. Proprio per questo la gara, in programma sabato 29 alle 17.15 allo stadio Ceravolo, rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e ritrovare continuità nei risultati. Aquilani ritrova Di Francesco ma resta in dubbio Petriccione alle prese con qualche problema fisico.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti. Allenatore: Chiappella

