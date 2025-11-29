Economia Savona

Imprese, attivo il nuovo servizio di gestione degli arbitrati grazie alla convenzione tra Camera di Commercio Riviere di Liguria e Camera Arbitrale di Milano (CAM)

Presentata a imprese e professionisti la convenzione sottoscritta tra Camera di Commercio Riviere di Liguria e Camera Arbitrale di Milano (CAM) per la gestione dell’arbitrato – strumento di giustizia alternativo al procedimento ordinario del tribunale – in materia civile e commerciale. Il nuovo servizio che l’ente camerale mette a disposizione è volto a risolvere in tempi rapidi e con costi certi e predeterminati le controversie che possono insorgere tra imprese oppure tra privati e imprese.

L’arbitrato – commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – è un servizio che sempre più imprese utilizzano. Rapidità, riservatezza, efficacia, costi certi e contenuti sono gli elementi che caratterizzano questo strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria. Grazie alla convenzione con la CAM, che vanta un’importante esperienza sia in campo nazionale che internazionale affiancando già numerose Camere di Commercio ed enti di tutta Italia nella gestione di procedure arbitrali, si compie un passo significativo verso un sistema di giustizia più accessibilerapido ed efficiente a servizio delle imprese”.

La convenzione è stata presentata ad Imperia, e in collegamento anche nelle sedi camerali della Spezia e di Savona, nel corso dell’evento “Arbitrato: opportunità per le imprese” cui hanno partecipato una novantina tra imprese e professionisti con relatori Marco Casarino, segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria; Tiziana Pompei, vicesegretario Generale Unioncamere; Lorenzo Schiano di Pepe, professore ordinario di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Genova; Rinaldo Sali, vicedirettore generale della Camera Arbitrale di Milano; Giancarlo Giordano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Imperia; Piercarlo Castagnetti, consigliere dell’Ordine degli avvocati della Spezia; Paolo Comoglio, professore associato di Diritto processuale civile dell’Università di Genova.

Secondo la convenzione, che tra gli obiettivi ha la promozione dell’arbitrato per renderlo più conosciuto e utilizzato, il nuovo servizio in particolare offre: assistenza e messa a disposizione di informazioni in materia di arbitrato; amministrazione di procedimenti arbitrali; nomina, su istanza di parte, di terzi neutrali quali arbitri, periti, arbitratori e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati.

La Camera Arbitrale di Milano – dichiara il vicedirettore Rinaldo Sali – affianca diverse realtà del territorio nazionale per la gestione congiunta degli arbitrati. Abbiamo creato negli anni un solido network per offrire nei vari contesti territoriali un servizio dedicato alle peculiarità dei singoli sistemi economici locali. L’arbitrato è, infatti, un procedimento adattabile alle esigenze delle parti. Il servizio oggetto della Convenzione siglata con la Camera di Commercio Riviere di Liguria è pensato per le esigenze di business delle imprese del territorio che necessitano di un sistema di risoluzione delle liti rapido ed efficiente”.

Grazie alla collaborazione con la CAM – sottolinea Marco Casarino, Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria  siamo in grado di offrire un servizio di alta qualità coinvolgendo e valorizzando anche i professionisti locali che potrebbero svolgere l’attività di arbitri sia nei procedimenti arbitrali che vedono coinvolta direttamente la Camera Riviere di Liguria sia nei procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano”.

Tutte le domande di arbitrato saranno gestite secondo il regolamento e le tariffe della CAM. Il procedimento arbitrale termina con il lodo che equivale a una vera e propria sentenza.

